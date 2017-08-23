Каждый второй родитель старшеклассника в России обращается к услугам репетитора

Чем старше ребенок, тем чаще его родители прибегают к услугам репетиторов: дополнительные занятия оплачивают 4 из 10 семей, где есть ученик старших классов, выяснил исследовательский центр Superjob. Опрос проводили среди 6400 респондентов по всей стране.

Услугами репетиторов пользуются 27 процентов семей, где есть дети-школьники. Чем старше ребенок, тем больше потребность в дополнительных занятиях: среди родителей младших школьников репетиторов нанимают 16 процентов, для учеников 5—6 классов — 22 процента, для учеников 7—9 классов — 28 процентов, для старшеклассников — 43 процента.

В младшем звене родители чаще всего обращаются к репетиторам по английскому языку (68 процентов), математике (25 процентов) и русскому (19 процентов). Те же направления в приоритете у родителей учеников 5—6 классов, причем заинтересованность в английском максимальна (78 процентов).

В 7—9 классах на первое место выходит математика: ее назвали 35 процентов, отдельно алгебру — 18 процентов и геометрию — 11 процентов. Английский — на втором месте (52 процента), русский — на третьем (19 процентов). Среди популярных направлений дополнительной подготовки появляется физика (10 процентов).

В 10—11 классах математика в безусловном приоритете: 51 процент респондентов, еще 8 процентов назвали алгебру и 3 процента — геометрию. Английский хоть и на втором месте, но с существенными потерями (29 процентов). Русский язык соперничает с физикой (по 23 процента). Репетиторов по обществознанию нанимают 14 процентов родителей, по химии — 13 процентов, по биологии — 10 процентов.

Если говорить о Москве, наиболее высоки расценки репетиторов по английскому языку: в среднем от 1000 до 1900 рублей за академический час. Репетиторы по математике и физике берут от 1000 до 1500 за 45 минут занятия. Дополнительная подготовка по биологии обойдется родителям в 1000—1400 рублей. Репетиторы по истории и обществознанию зарабатывают 1000—1300 рублей, а 45 минут занятий музыкой стоят от 900 до 1500 рублей. Репетитор по химии обойдется в 900—1300 рублей. Дополнительные занятия по русскому языку и литературе — от 800 до 1400 рублей. Причем направленная подготовка к ЕГЭ по предметам школьной программы стоит дороже на 15—25 процентов.

Как отмечается в исследовании, за два года ставки репетиторов изменились незначительно. В 2015 году час занятий математикой стоил от 900 до 1500 рублей. Репетитор по физике брал 900—1800 рублей за урок. А 45 минут английского стоили 1000—1700 рублей.

Фото с сайта pixabay.com