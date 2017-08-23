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Среда, 23 августа 2017, 15:38
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Не поделили: в Сыктывкаре бездомная обвинила знакомого в краже сумки с чужими деньгами

При виде полиции подозреваемый выбросил похищенное.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, установлено, что ранее неоднократно судимая за хищения, безработная и не имеющая определенного места жительства 56-летняя женщина в июле этого года распивала спиртные напитки в общежитии по улице Катаева, 37а в Сыктывкаре. В компании находился также мужчина. Поссорившись с хозяйкой комнаты, обвиняемая тайно похитила ее кошелек, в котором было 7500 рублей. После чего вместе с мужчиной они уехали из общежития в поисках места для ночлега.

Около Стефановского собора женщина отлучилась на время, а сумку с похищенными деньгами оставила новому другу, который незамедлительно с ней скрылся. Не зная, что предпринять пенсионерка вызвала полицию. Сообщив о случившемся, она призналась в совершенном преступлении, написала явку с повинной. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.

При этом приятель обвиняемой не сумел распорядиться похищенным. Он заметил сотрудников полиции и выбросил сумку. В отношении мужчины также возбуждено уголовное дело о краже.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Криминал
Отморошки
кражакошелекбомжи
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