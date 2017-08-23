КомиОнлайн

Новости

Среда, 23 августа 2017, 16:56
  • 566
  • 0
  • 1

В Коми бывший полицейский-кинолог оштрафован за перепродажу собачьего корма

Мужчина выручил 21 тысячу рублей, а заплатить ему придется в 4 раза больше.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Коми, бывшего старшину центра кинологической службы МВД по региону признали виновным в присвоении (растрате) вверенного имущества, совершенном с использованием своего служебного положения.

Следствием и судом установлено, что с ноября 2015 года по апрель 2017 года полицейский похитил восемь упаковок по 20 килограмм сухого корма, предназначенного для служебных собак, причинив ущерб ведомству на сумму более 28 тысяч рублей. Корм обвиняемый продал в зоомагазин, получив за него 21 тысячу рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками отдела собственной безопасности МВД по Коми. В ходе предварительного расследования обвиняемый признал вину в совершении преступления и возместил причиненный ущерб. Приговором суда он оштрафован на 90 тысяч рублей.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкар
Общество
Социум
кинологкормрастратаСобаки
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Заместитель начальника кулина⁢рного производства (Сыктывкар)
Лента, федеральная розничная сеть (Сыктывкар)
от 33800 до 46800 RUR

Администрат⁢ор гостиницы
ФГАУ ДПО Коми РЦ ПАП (Сыктывкар)
от 10000 RUR

Рекр⁢утер
Тинькофф (Сыктывкар)
от 20000 RUR

Искать вакансии
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Август 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика