В Коми бывший полицейский-кинолог оштрафован за перепродажу собачьего корма

Мужчина выручил 21 тысячу рублей, а заплатить ему придется в 4 раза больше.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Коми, бывшего старшину центра кинологической службы МВД по региону признали виновным в присвоении (растрате) вверенного имущества, совершенном с использованием своего служебного положения.

Следствием и судом установлено, что с ноября 2015 года по апрель 2017 года полицейский похитил восемь упаковок по 20 килограмм сухого корма, предназначенного для служебных собак, причинив ущерб ведомству на сумму более 28 тысяч рублей. Корм обвиняемый продал в зоомагазин, получив за него 21 тысячу рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками отдела собственной безопасности МВД по Коми. В ходе предварительного расследования обвиняемый признал вину в совершении преступления и возместил причиненный ущерб. Приговором суда он оштрафован на 90 тысяч рублей.

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