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Среда, 23 августа 2017, 17:17
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Нефтяники Тимано-Печоры успешно выступают на конкурсе профмастерства «ЛУКОЙЛа»

Участники ответили на устные вопросы и прошли тестирование.

В Волгограде завершилась теоретическая часть IX конкурса профессионального мастерства среди рабочих предприятий группы «ЛУКОЙЛ».

Как сообщалось ранее, Тимано-Печорскую нефтегазоносную провинцию представляют на соревнованиях 12 работников предприятий «ЛУКОЙЛ-Коми» и «ЛУКОЙЛ-Энергосети» из Коми и Ненецкого автономного округа. В соревнованиях принимают участие шесть команд из разных регионов деятельности «ЛУКОЙЛа» в России.

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На теоретическом этапе участники, в зависимости от номинации, ответили на устные вопросы или прошли тестирование. Согласно положению о конкурсе, промежуточные итоги не разглашаются. Но по предварительным результатам теоретической части можно говорить, что команда «ЛУКОЙЛ-Коми» уверенно входит в тройку лидеров, сообщает пресс-служба компании.

Отлично проявили себя единственная представительница прекрасного пола в команде Наталия Маслова (номинация «Оператор товарный»), а также Константин Арсланов («Машинист технологических насосов»), Дмитрий Ожгибесов («Электрогазосварщик»), Владислав Казаков («Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки»), Денис Ануфриев («Оператор по добыче нефти и газа»).

Сегодня конкурсанты показывают свое мастерство на практике, выполняя привычные по ежедневной работе технологические операции. Жюри оценивает не только точность и скорость выполнения задания, но и соблюдение приэтом правил техники безопасности, действующих стандартов.

Фото предоставлено пресс-службой «ЛУКОЙЛ-Коми»

«КомиОнлайн»
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КомиНАОВолгоград
Общество
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ЛУКОЙЛ-Коми
конкурс профмастерстванефтяники
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