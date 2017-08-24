Потушивших «Голову Ленина» в Ухте не нашли

В 2016 году на одном из местных сайтов прокуратура Ухты обнаружила сообщение, что с силуэта головы Ленина, установленного в поселке Ветлосян, окончательно пропали светодиодные осветительные линии. Выяснилось, что сегменты установленного на общественных началах местным жителем светового оборудования стали исчезать с весны. К осени конструкция окончательно потухла. Похищенными также оказались силовые кабели. Ущерб от преступления превысил 150 тысяч рублей.

Полиция в декабре возбудила уголовное дело по факту кражи имущества с причинением значительного ущерба.

Как сообщили «КомиОнлайну» в прокуратуре Ухты, в настоящее время предварительное следствие по уголовному делу приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвинямого.

*** Монументальная силуэтная конструкция Ленина в поселке Ветлосян была установлена в 1970 году к 100-летию со дня рождения Владимира Ильича и ни разу не ремонтировалась за 45 лет. Ранее силуэт вождя обрамляли 120 электрических лампочек, которые зажигались и гасли одновременно с уличным освещением. Этот светящийся портрет видели все пассажиры вечерних и ночных поездов. После перестройки лампочки погасли. Так как достопримечательность не обладает историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, она не включена в перечень объектов исторического и культурного наследия муниципального значения.

«Голову Ленина» решили ремонтировать еще в 2013 году. Восстанавливать достопримечательность планировалось в три этапа: сначала сделать капитальный ремонт, включающий работы по укреплению металлических конструкций и замене пластин, потом заменить освещение и в конце заняться благоустройством смотровой площадки. Была разработана проектно-сметная документация на проведение первого этапа. Стоимость работ по капитальному ремонту конструкции составляла в ценах 2013 года 1,5 миллиона рублей, средства хотели выделить из местного бюджета. Завершить реконструкцию планировали к концу 2013 года.

Обновление объекта закончилось лишь в октябре 2015 года. Тогда же конструкция засветилась. Из бюджета города на это не было потрачено ни рубля – основные работы были выполнены ООО «Сервисстроймонтаж».

Фото со странички Игоря Михеля во «ВКонтакте»