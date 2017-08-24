КомиОнлайн

Новости

Четверг, 24 августа 2017, 10:59
  • 120
  • 0
  • 1

10:59
Потушивших «Голову Ленина» в Ухте не нашли

Следствие по делу приостановлено.

В 2016 году на одном из местных сайтов прокуратура Ухты обнаружила сообщение, что с силуэта головы Ленина, установленного в поселке Ветлосян, окончательно пропали светодиодные осветительные линии. Выяснилось, что сегменты установленного на общественных началах местным жителем светового оборудования стали исчезать с весны. К осени конструкция окончательно потухла. Похищенными также оказались силовые кабели. Ущерб от преступления превысил 150 тысяч рублей.

Полиция в декабре возбудила уголовное дело по факту кражи имущества с причинением значительного ущерба.

Как сообщили «КомиОнлайну» в прокуратуре Ухты, в настоящее время предварительное следствие по уголовному делу приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвинямого.

*** Монументальная силуэтная конструкция Ленина в поселке Ветлосян была установлена в 1970 году к 100-летию со дня рождения Владимира Ильича и ни разу не ремонтировалась за 45 лет. Ранее силуэт вождя обрамляли 120 электрических лампочек, которые зажигались и гасли одновременно с уличным освещением. Этот светящийся портрет видели все пассажиры вечерних и ночных поездов. После перестройки лампочки погасли. Так как достопримечательность не обладает историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, она не включена в перечень объектов исторического и культурного наследия муниципального значения.

«Голову Ленина» решили ремонтировать еще в 2013 году. Восстанавливать достопримечательность планировалось в три этапа: сначала сделать капитальный ремонт, включающий работы по укреплению металлических конструкций и замене пластин, потом заменить освещение и в конце заняться благоустройством смотровой площадки. Была разработана проектно-сметная документация на проведение первого этапа. Стоимость работ по капитальному ремонту конструкции составляла в ценах 2013 года 1,5 миллиона рублей, средства хотели выделить из местного бюджета. Завершить реконструкцию планировали к концу 2013 года.

Обновление объекта закончилось лишь в октябре 2015 года. Тогда же конструкция засветилась. Из бюджета города на это не было потрачено ни рубля – основные работы были выполнены ООО «Сервисстроймонтаж».

Фото со странички Игоря Михеля во «ВКонтакте»

Владилен Олофинский
Версия для печатиВерсия для печати
КомиУхта
Происшествия
Социум
Материалы по теме
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

от 35000 RUR

Продавец-к⁢онсультант
ТСЦ Красота-Профи (Сыктывкар)

Продаве⁢ц-кассир
Детский Мир (Сыктывкар)
от 24000 RUR

Искать вакансии
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Август 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика