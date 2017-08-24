Россельхозбанк стал участником новой льготной программы кредитования малого и среднего бизнеса

АО «Россельхозбанк» и министерство экономического развития России подписали соглашение о новом механизме государственной поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.

В соответствии с новой льготной программой кредитования Россельхозбанк предлагает представителям бизнеса получить финансирование от 5 миллионов рублей до 1 миллиарда рублей сроком на 5 лет по ставкам 10,6 и 9,6 процента для малого и среднего предпринимательства.

Программа льготного кредитования, утвержденная постановлением правительства России №674, является дополнительным механизмом к «Программе 6,5» Корпорации МСП и направлена на реализацию инвестиционных проектов в таких отраслях, как АПК, обрабатывающая промышленность, строительство, внутренний туризм, транспорт и связь, здравоохранение и другие.

«Россельхозбанк уделяет особое внимание финансовой поддержке малого и среднего бизнеса, постоянно создавая благоприятные условия для его развития. Участие в данной программе позволит нам расширить доступное кредитование и возможности для представителей МСП», – отметила заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

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