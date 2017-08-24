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Четверг, 24 августа 2017, 14:03
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14:03
Синоптики предупредили о грозах, граде и шквалистом ветре в Коми

Через республику с запада на восток пройдет атмосферный фронт.

По прогнозу филиала Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми, с 15:00 25 августа до 12:00 26 августа в большинстве муниципалитетов республики, за исключением Воркутинского района, ожидаются неблагоприятные погодные явления: местами сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами до 19-24 метров в секунду.

Главное управление МЧС по Коми рекомендует:

- воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок по городу и участия в массовых мероприятиях.

- По возможности оставайтесь в квартире или в ином защищенном помещении, закройте окна в домах и в квартирах, держитесь как можно дальше от окон.

- Ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.

- Находясь на улице, обходить рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.

- Держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.

Если ливень застал на улице, не спускаться в заглубленные помещения. Водителям рекомендуют не пытаться преодолеть подтопленные участки. Нужно медленно перестроиться в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить движение, включить аварийные огни и переждать ливень. В случае стремительного пребывания воды следует покинуть транспортное средство и пройти на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

На улице желательно выбрать укрытие. Если это невозможно, защитить голову от ударов градин (прикрыть руками, сумкой, одеждой).

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать 010 или 101. В главном управлении МЧС по Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8 (8212) 29-99-99 или 8-800-301-19-89.

Фото с сайта pixabay.com

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