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16:35 За вождение автомобиля без техосмотра предложено штрафовать
В случае принятия закона нарушители будут платить 800 рублей.
Минэкономразвития Россия предлагает ввести штраф за управление автомобилем, который не прошел техосмотр, и за несоответствие машины обязательным требованиям безопасности. Соответствующий законопроект размещен на интернет-портале нормативных правовых актов, сообщает «РИА Новости».
Предполагаемая сумма административного штрафа составит 800 рублей. Полномочиями по привлечению к административной ответственности за это правонарушение предполагается наделить МВД России.
Как уточняет издание, сейчас подобный штраф грозит лишь водителям легкового такси, автобусов, грузовых авто, которые перевозят людей и в которых более восьми сидячих мест, а также автотранспорта, перевозящего опасные грузы.
В законопроекте также идет речь о введении уголовной ответственности за внесение в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра заведомо ложных сведений и проведение техосмотров без аккредитации.
Также предложено сделать персонально ответственным эксперта, проводящего техосмотр. Его будут наказывать за нарушение требований передачи информации в автоматическую информационную систему и выдачу диагностической карты без проведения техосмотра.
Фото пресс-службы ГИБДД по Сыктывкару
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