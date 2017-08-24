За вождение автомобиля без техосмотра предложено штрафовать

Минэкономразвития Россия предлагает ввести штраф за управление автомобилем, который не прошел техосмотр, и за несоответствие машины обязательным требованиям безопасности. Соответствующий законопроект размещен на интернет-портале нормативных правовых актов, сообщает «РИА Новости».

Предполагаемая сумма административного штрафа составит 800 рублей. Полномочиями по привлечению к административной ответственности за это правонарушение предполагается наделить МВД России.

Как уточняет издание, сейчас подобный штраф грозит лишь водителям легкового такси, автобусов, грузовых авто, которые перевозят людей и в которых более восьми сидячих мест, а также автотранспорта, перевозящего опасные грузы.

В законопроекте также идет речь о введении уголовной ответственности за внесение в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра заведомо ложных сведений и проведение техосмотров без аккредитации.

Также предложено сделать персонально ответственным эксперта, проводящего техосмотр. Его будут наказывать за нарушение требований передачи информации в автоматическую информационную систему и выдачу диагностической карты без проведения техосмотра.

Фото пресс-службы ГИБДД по Сыктывкару