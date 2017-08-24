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Четверг, 24 августа 2017, 16:35
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16:35
За вождение автомобиля без техосмотра предложено штрафовать

В случае принятия закона нарушители будут платить 800 рублей.

Минэкономразвития Россия предлагает  ввести штраф за управление автомобилем, который не прошел техосмотр, и за несоответствие машины обязательным требованиям безопасности. Соответствующий законопроект размещен на интернет-портале нормативных правовых актов, сообщает «РИА Новости».

Предполагаемая сумма административного штрафа составит 800 рублей. Полномочиями по привлечению к административной ответственности за это правонарушение предполагается наделить МВД России.

Как уточняет издание, сейчас подобный штраф грозит лишь водителям легкового такси, автобусов, грузовых авто, которые перевозят людей и в которых более восьми сидячих мест, а также автотранспорта, перевозящего опасные грузы.
В законопроекте также идет речь о введении уголовной ответственности за внесение в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра заведомо ложных сведений и проведение техосмотров без аккредитации.

Также предложено сделать персонально ответственным эксперта, проводящего техосмотр. Его будут наказывать за нарушение требований передачи информации в автоматическую информационную систему и выдачу диагностической карты без проведения техосмотра.

Фото пресс-службы ГИБДД по Сыктывкару

«КомиОнлайн»
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Москва
Общество
Социум
автомобильтехосмотрштраф
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