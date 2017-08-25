Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций «РЖД»

Размещение выпуска биржевых облигаций ОАО «РЖД» серии 001Р-04R по программе биржевых облигаций №4-65045-D-001Р-02Е от 15 ноября 2016 года успешно завершилось 17 августа. Объем размещенного выпуска облигаций составил 15 миллиардов рублей. Срок обращения – 15 лет. По выпуску предусмотрена оферта через восемь лет с даты начала размещения.

Открытие и закрытие книги заявок состоялось 11 августа 2017 года. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 8,3-8,5 процента годовых. Далее ориентир был сужен до 8,3-8,4 процента с последующим снижением до 8,25-8,30 процента. Финальная ставка купона была установлена на уровне 8,25 процента годовых.

На участие в первичном размещении облигаций было подано около 30 заявок от инвесторов с суммарным спросом свыше 28 миллиардов рублей. В размещении приняли участие практически все основные категории инвесторов, включая банки, управляющие и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы, что подтверждает привлекательность выпуска.

Организаторами выпуска облигаций ОАО «РЖД» серии 001Р-04R выступили АО «Россельхозбанк» и АО «Сбербанк КИБ».

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.+

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