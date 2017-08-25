В этом году от укусов клещей пострадало на 150 человек меньше

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Коми, с 18 по 24 августа за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 28 человек, в том числе 5 детей. Всего за сезон в медицинские учреждения обратилось 1617 пострадавших от укусов клещей, в том числе 234 ребенка. В прошлом году к этой дате было 1777 пострадавших, в том числе 284 ребенка.

В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Коми за неделю было проведено девять исследований клещей, из них в двух обнаружен возбудитель клещевого энцефалита.

*** В эпидемический сезон 2016 года в медицинские организации республики обратилось 1800 пострадавших от укусов клещами, что на 20 процентов больше, чем в 2015-м (1497 человек).

В прошлом году в Коми было зарегистрировано 10 случаев клещевого энцефалита (в 2015-м – 9, в 2014-м – 15), 10 случае болезни Лайма (в 2015-м – 6, в 2014-м – 10), 12 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (в 2015-м – 0, в 2014-м – 3).

Как защититься от клещей и что делать после укуса

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