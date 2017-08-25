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Пятница, 25 августа 2017, 13:19
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13:19
Команда Тимано-Печоры вошла в тройку лидеров на конкурсе профмастерства «ЛУКОЙЛа»

В усинском аэропорту их встречали коллеги с цветами и приветственными плакатами.

Лукойловцы Коми и Ненецкого автономного округа вернулись с девятого конкурса профессионального мастерства рабочих организаций группы «ЛУКОЙЛ» на звание «Лучший по профессии», прошедшего в Волгограде и Астрахани. В усинском аэропорту их встречали коллеги с цветами и приветственными плакатами, сообщает пресс-служба компании.

В этом году шесть команд нефтяников из разных регионов России соревновались на производственной площадке компании «РИТЭК». В теоретической части команда Тимано-Печоры, составленная из рабочих «ЛУКОЙЛ-Коми» и «ЛУКОЙЛ-Энергосети», вошла в тройку лидеров. По окончательным итогам, после подсчета баллов за практическую часть, серебро взял Дмитрий Ожгибесов в  номинации «Электрогазосварщик» и бронзу - Денис Ануфриев в  номинации «Оператор по добыче нефти и газа», а также Влас Бочков и Дмитрий Волк («Звено электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования»).

Впервые на общекорпоративном конкурсе соревновались звенья спасателей нештатных аварийно-спасательных формирований. По результатам конкурса, который прошел в Астраханской области, представители Тимано-Печоры принесли в медальную копилку команды еще одну бронзу. 

«Несмотря на то, что уже не первый год в профессии, волновался как школьник на экзамене, и это не лучшим образом сказалось на результате, - рассказал оператор по добыче нефти и газа Д.Ануфриев. – Знаю, что третье место для меня не предел, и намерен принять участие в следующих соревнованиях. Считаю, что такие конкурсы очень важны – они помогают расти, развиваться в профессиональном плане».

«Я впервые участвовал в конкурсе и занял второе место,  - поделился электрогазосварщик шестого разряда «ЛУКОЙЛ-Энергосети» Д.Ожгибесов. – Соперники были очень сильные, но в этом есть плюс: коллеги с радостью делились секретами профессии. Выражаю большую благодарность  руководству «ЛУКОЙЛ-Коми» и своим наставникам за доверие и поддержку на всех этапах соревнований.

Всем призерам вручили дипломы. Приятным бонусом для них станет и материальное вознаграждение по итогам конкурса.

Отдельно в Волгограде соревновались рабочие нефтеперерабатывающих предприятий. Участие в конкурсе приняли сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». Лучший результат показала лаборант химического анализа Лилия Ергалиева. Девушка впервые приняла участие в конкурсе, заняв среди своих коллег третье место.

Фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»

«КомиОнлайн»
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Бизнес
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конкурс профмастерстванефтяникиитоги
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