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Пятница, 25 августа 2017, 14:06
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14:06
Ученые назвали лучшее время суток для сна

Медики рекомендуют немного подремать после 15:00.

Специалисты из Медицинской школы Кека в Университете Южной Калифорнии пришли к выводу, что 30-минутный сон в 15:00 не только значительно улучшает работу мозга, но и в целом сугубо положительно влияет на здоровье, передает Independent.

Как пояснили ученые, примерно через три часа после полудня циркадный ритм (циклическое колебание интенсивности биологических процессов) идет на спад, говорится в материале «Российской газеты».

Именно поэтому многие люди испытывают послеобеденную сонливость, вялость, отмечают снижение работоспособности. Исправить это и подзарядить организм, по мнению медиков, поможет короткий дневной сон.

По словам доцента клинической медицины в Медицинской школе Кека Раджкумара Дасгупта, дневная дремота может быть особенно ценной, если вы не выспались накануне ночью. В то же время послеобеденный отдых крайне не рекомендуется затягивать, иначе следующей ночью могут возникнуть проблемы с засыпанием.

Как отмечает издание, ранее ученые заявляли, что пауза в середине рабочего дня способствует понижению кровяного давления и сокращению риска сердечного приступа.

*** Известно, что  кратковременный дневной сон практикуется среди сотрудников компаний Google и Uber. Подобный отдых - обычная практика в странах Южной Европы, Латинской Америки, Китая и Японии.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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Южная Калифорния
Общество
Образ жизни
СонОтдыхздоровье
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