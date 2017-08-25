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Пятница, 25 августа 2017, 17:02
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17:02
Россельхозбанк предложил жителям Коми объединить кредиты по выгодной ставке

Клиенты могут рефинансировать займы под 12,9 процента годовых.

Россельхозбанк в Коми предложил жителям региона воспользоваться программой рефинансирования потребительских кредитов. Продукт позволяет одновременно погасить задолженность по одному или нескольким кредитам, полученным в других банках. Как сообщается в пресс-релизе финансового учреждения, ставка по данной программе составляет от 12,9 процента годовых*.

«Программа рефинансирования потребительских кредитов становится все более востребованной среди населения республики, так как позволяет снизить финансовую нагрузку на заемщика за счет увеличения периода уплаты по основному долгу и уменьшения сумм ежемесячных платежей», - отметила заместитель директора Коми филиала Россельхозбанка Светлана Балай.

Воспользоваться предложением и получить подробную консультацию специалистов банка можно по телефонам: 8(8212) 25-10-90, 20-33-09 и в любом офисе Россельхозбанка в Коми.

*Указанные процентные ставки действуют при условии оформления договора страхования жизни и здоровья.

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

Фото со страницы банка в Facebook

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