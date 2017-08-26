В Сыктывдинском районе при столкновении машин погиб пассажир

ДТП произошло вечером 26 августа на 13-м километре трассы Краснозатонский - Нювчим - Яснэг в Сыктывдинском районе. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, по предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2107 не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Daewoo Nexia. Иномарка вылетела в кювет, а «семерка» перевернулась на проезжей части. Водителя и пассажира ВАЗа доставили в больницу, где последний скончался.

Обстоятельства происшествия выясняются.

*** В прошлом году в Коми произошло 1095 ДТП, в которых 101 человек погиб, а 1500 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с 2015 годом, число зарегистрированных аварий с пострадавшими снизилось на 18, а число погибших в них уменьшилось на 24 человека. Такая низкая цифра по погибшим в авариях достигнута в республике впервые за всю историю статистических наблюдений. Наибольшее количество происшествий произошло в субботу. Больше всего людей погибло во вторник. На дорогах региона погибают чаще в вечернее время после рабочего дня. Показатель по тяжести ДТП также сократился и составил 6,3 погибших на 100 пострадавших (7,6 в 2015 году).

Фото УГИБДД МВД по Коми