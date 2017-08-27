Из-за повреждения изолятора на подстанции поселки под Сыктывкаром остались без света и воды

В Краснозатонском, Верхней Максаковке и местечке Лемью на несколько часов пропало электричество.

Как сообщает пресс-служба филиала МРСК Северо-Запада «Комиэнерго», 27 августа в 15:38 произошло технологическое нарушение на трансформаторной подстанции 110 кВ «Краснозатонская». В результате инцидента было ограничено электроснабжение потребителей части населенных пунктов в пригороде столицы Коми. Сразу же была дана команда на запуск дизельгенераторов – они взяли на себя нагрузку водозаборов и больницы. Электроснабжение части потребителей была переведено на резервную схему.

По данным местных жителей, свет и вода пропали после грозы. Перестали работать даже светофоры. К 19:30 электричества и воды в некоторых квартирах все еще не было.

Между тем, на сайте «Комиэнерго» появилось сообщение, что специалисты филиала в полном объеме восстановили электроснабжение потребителей одного из пригородов Сыктывкара. Причиной аварии названо повреждение изолятора на подстанции. Уточнятся, что в 19:15 электроснабжение поселков было восстановлено в полном объеме.

Фото Игоря Соколова