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Понедельник, 28 августа 2017, 12:08
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12:08
Освободившегося из колонии жителя Коми подозревают в убийстве топором двух мужчин

Третий потерпевший находится в больнице.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Коми, в ночь на 26 августа текущего года в квартире дома по улице Центральной села Усть-Ухта компания мужчин, ведущих асоциальный образ жизни, распивала алкогольные напитки. В квартире также находился уроженец Ижемского района 1965 года рождения, который спиртное не употреблял. Мужчина неделю назад приехал к родственникам после отбывания наказания в колонии-поселении. В какой-то момент на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений подозреваемый нанес удары топором по голове трем мужчинам из компании - местным жителям 1971, 1948, 1983 годов рождения. Потерпевшие были доставлены в больницу. Через некоторое время двое из них от полученных телесных повреждений скончались, третий в настоящее время находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Подозреваемый написал явку с повинной, однако позже стал давать противоречивые показания об обстоятельствах произошедшего. Для проверки его психического состояния вскоре будет назначена соответствующая экспертиза. В настоящее мужчина заключен под стражу.

Расследование и сбор доказательство продолжается.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиИжемский районСосногорский район
Происшествия
Социум
Убийстворецидивисталкогольтопор
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