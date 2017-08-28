Социологи выяснили у россиян лучший возраст для брака

Жители России назвали идеальный возраст для женитьбы, говорится в очередном исследовании ВЦИОМ.

Для мужчин это 27 лет (среднее значение по ответам участников опроса, назвавших конкретную цифру, – 77 процентов), а для женщин – 23 года (среднее по ответам – 81 процент).

Как пишет «Газета.ru», выяснилось, что семейная жизнь по-прежнему является для россиян самой естественной формой взаимоотношений. Около 78 процентов среди всех респондентов отдают предпочтение официальному браку, еще 12 процентов – совместной жизни со второй половиной, но без регистрации.

По итогам опроса, у старшего поколения позиции супружества крепче, чем у молодежи. В группе от 60 лет и старше сожительство без регистрации приветствуют лишь 5 процентов, от 18 до 24 лет - уже 21 процент. Причем мнения мужчин и женщин в крупных городах и сельской местности по этому вопросу не особо различаются.

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