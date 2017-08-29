Оказавшие сопротивление полиции пенсионер и его сын из Сосногорска отправятся в колонию

В сентябре 2016 года на проселочной дороге в районе улицы Кольцевой в Сосногорске автоэкипаж ГИБДД остановил грузовой автомобиль «ЗИЛ» под управлением одного из фигурантов, который проехал под запрещающий знак. Отказываясь выполнять законные требования, обвиняемые стали оказывать сотрудникам полиции сопротивление.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Коми, 70-летний мужчина, воспользовавшись моментом, вытащил из кобуры одного из полицейских пистолет, привел его в боевое положение, однако сотрудник полиции незамедлительно отреагировал на это и схватил пенсионера за руку. В процессе борьбы они упали в кювет, при этом мужчиной было произведено не менее трех неприцельных выстрелов. Кроме этого, при оказании сопротивления фигуранты нанесли инспекторам телесные повреждения, в том числе одному из них - опасные для здоровья.

Ранее говорилось, что нарушители прошли освидетельствование на предмет опьянения. Согласно заключению медиков, все участники инцидента были трезвыми.

В отношении водителя «ЗИЛа» были составлены материалы по фактам нарушения ПДД – мужчина ехал без полиса ОСАГО, водительского удостоверения и регистрационных документов на машину. Кроме того, он проехал под знак «въезд запрещен».

Приговором суда 70-летний сосногорец получил два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его сыну назначено такое же наказание на 2,5 года. Приговор не вступил в законную силу.

Фото пресс-службы Россельхознадзора Коми, видео МВД по Коми