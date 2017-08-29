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Вторник, 29 августа 2017, 09:56
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09:56
Несчастливое число: в Эжве 13 человек прошли диспансеризацию виртуально

Заведующую поликлиники подозревают в мошенничестве и служебном подлоге.

Прокуратура проверила соблюдение порядка использования средств, выделенных в 2016 году из бюджета ТФОМС на проведение диспансеризации взрослого населения в эжвинской городской поликлинике.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, в нарушение закона заведующая отделением профосмотров поликлиники в ноябре-декабре 2016 года оформила карты диспансеризации соответствующей формы на 13 человек, которые фактически диспансеризацию не проходили.

Заведомо ложные сведения о прохождении антропометрии, лабораторных и функциональных исследованиях, личном приеме и осмотре, а также об установлении группы здоровья пациентам заведующая вносила в учетные карты лично в целях повышения показателей своей работы и получения ежемесячной премии за якобы проведенную диспансеризацию.

Опрошенные в рамках проверки граждане отрицали прохождение диспансеризации и проставление личных подписей в карточках диспансеризации.

После проведения диспансеризации поликлиника предоставляла в ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» и ФОМС Коми на оплату реестры счетов и счета на оплату медицинской помощи в пределах объемов ее предоставления, в том числе и за диспансеризацию указанных 13 граждан. В результате чего государству в лице ТФОМС Коми причинен ущерб в размере 11 тысяч 245 рублей.

Кроме того, за перевыполнение плана по диспансеризации врач-терапевт необоснованно получила премиальные выплаты более 60 тысяч рублей.

Прокуратура направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям виновных лиц. По результатам их рассмотрения 28 августа возбудили уголовное дело.

Фото Елены Кабаковой

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкарЭжва
Общество
Социум
диспансеризацияпрофосмотрподлогВрачпремия
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