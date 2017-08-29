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Вторник, 29 августа 2017, 11:36
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11:36
Минус 50 миллионов: на столько стало меньше говорящих по-русски за четверть века

Сейчас владеющих государственным языком больше за пределами России, чем на ее территории.

За последние 25 лет количество людей в мире, владеющих русским языком, сократилось на 50 миллионов. Об этом пишет «Интерфакс».

«С момента распада Советского Союза мы потеряли 50 миллионов русскоязычных. Эта тенденция продолжается. Потому что в Советском Союзе, посчитайте, все были русскоязычные. Значит, старшее поколение за 25 лет ушло. Оно было поголовно русскоязычным. Пришло молодое поколение, которое русскоязычное далеко не поголовно», - сказал председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов журналистам 28 августа.

По его словам, значительные потери в числе говорящих по-русски связаны с тем, что в школах многих стран бывшего СССР, в особенности - в Восточной Европе, русский язык был обязательным для изучения в школах. «Сейчас этого нет практически нигде», - отметил В.Никонов.

«Людей, вообще говорящих по-русски, и сейчас, судя по всему, больше за пределами России, чем на территории Российской Федерации. Во всяком случае, это сопоставимая цифра», - добавил парламентарий.

Он уточнил, что, по разным оценкам, до распада СССР число говорящих по-русски в мире составляло порядка 350 миллионов, а в настоящий момент этот показатель уже менее 300 миллионов.

«Это необратимо, потому что русский язык сохраняется там, где он является частью образовательной системы. То есть если там в школах преподают в школах русский язык. То есть мы можем послать учителей, но их и не всюду пошлешь, а в некоторых странах русского языка в системе образования нет, он идет как второй иностранный, как третий иностранный», - добавил В.Никонов.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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