Сломанные горки и качели, железные штыри и обрубки тополей: активисты заглянули во дворы в центре Сыктывкара

В каждом из них картину дополняли автомобили на газоне или детской площадке.

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми провели рейд по детским и спортивным дворовым площадкам в Сыктывкаре. Выяснилось, что многие детские объекты в городе находятся в ненадлежащем состоянии и небезопасны.

Как сообщается в пресс-релизе ОНФ в Коми, сначала общественники проверили дворы, о недостатках в которых сообщили граждане. Так, у дома №77 на улице Интернациональной автостоянка расположена рядом с неогороженной детской площадкой. Во дворе дома №4 по улице Водопьянова площадка пришла в полную негодность, из земли торчат железные штыри. В дворе дома №180 по улице Карла Маркса поломанные качели и горки, покореженные баскетбольные щиты на спортивной площадке угрожают упасть на головы людей.

Активисты для оценки общей ситуации в городе проверили территории центральной улицы Сыктывкара – Коммунистической. Они увидели, что во дворе домов №64 и №70 валяются и гниют пни тополей – деревья убрали, а остатки бросили. В районе домов №66 и №68 – опасные сломанные горки.

Общественники осмотрели и ненадлежащую детскую площадку в районе домов №76, №76А, №80, №82. Жительница района Вера Лема сообщила представителям ОНФ, что здесь плохие горки и опасные качели.

Привлекло внимание активистов состояние спортивной площадки во дворе дома №84 по улице Коммунистической: коробка для игры в хоккей и футбол полностью обветшала, ограждение сгнило. Здесь зафиксирована особо опасная ситуация – незакрепленные футбольные ворота.

Во дворах на нечетной стороне улицы Коммунистической – от дома №33 до дома №85 картина примерно одна и та же: старые, полуразрушенные площадки, детские горки в удручающем состоянии. Во дворе дома №45 общественники увидели карусель со сломанным деревянным полом, где ребенок легко может сломать ногу.

Общая картина практически всех проверенных дворов – автомашины паркуют на детских площадках или рядом с ними, ограждений в большинстве случаев нет, транспорт заезжает на газоны и лужайки.

«Согласно нормативным документам, для обеспечения безопасности на каждой детской игровой площадке должна быть табличка с информацией об эксплуатирующей организации и телефонами в случае ЧП. Нигде этого нет. В паспорте на оборудование прописывается срок эксплуатации – по истечении оборудование должно быть отремонтировано или демонтировано. Ежегодно должны проводиться осмотры и составляться акты. Зафиксированные нами недостатки говорят о том, что системно эта работа не проводится. Обратимся в администрацию Сыктывкара с предложением начать работу с управляющими компаниями и собственниками по данному вопросу и принять меры по конкретным выявленным опасным ситуациям во дворах», – прокомментировал эксперт ОНФ Александр Ребенок.

Он также сообщил о предложении провести экспертное совещание «Безопасный двор» с участием общественности, представителей муниципалитетов, депутатов, надзорных органов, компаний – производителей детского игрового оборудования, на котором обозначить план действий и выйти на формирование паспортов благоустройства дворовых площадок.

Фото пресс-службы ОНФ в Коми