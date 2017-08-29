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14:34 В Коми обнаружили кладбище пещерных медведей
Останкам около 40 тысяч лет.
Уральские палеонтологи обнаружили кладбище пещерных медведей в верховье реки Печора в Коми. По словам старшего научного сотрудника Института экологии растении и животных Уральского отделения РАН Павла Косинцева, находкам около 40 тысяч лет. Об этом говорится в материале ТАСС.
«В летний полевой сезон в верховье реки Печоры было найдено кладбище пещерных медведей. Там обнаружены разные особи: от молодых до старых. В экспедиции участвовали сотрудники Института экологии растении и животных Уро РАН, а также ученые Горного института Уро РАН в Перми«, - рассказал он.
П.Косинцев сообщил, что останки достаточно хорошо сохранились из-за микроклимата, который был в пещере. «Мы будем проводить исследования с этими останками, в частности, изучать особенности морфологии, потому что интересно, как они жили на севере», - отметил собеседник агентства.
Он также добавил, что в следующем году ученые планируют вернуться в пещеру, чтобы продолжить исследования. »Кроме того, нам предстоит вывезти все останки медведей для анализа", - подчеркнул П.Косинцев.
Фото Павла Безносова
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