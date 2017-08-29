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Вторник, 29 августа 2017, 15:13
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15:13
В ижемском селе появится зал ожидания для пассажиров вертолета

Местные жители скинулись на стройку.

В селе Кипиево, население которого составляет около 700 человек, для строительства зала ожидания чиновники решили использовать готовый каркас здания бывшей водонапорной башни. Конструкция из бруса уже перевезена на территорию аэропорта, где сейчас производятся ремонтные работы. В ближайшее время там займутся установкой кровли. Профнастил для крыши приобретен на средства жителей, общая сумма накоплений составила 28 тысяч рублей. По информации главы села Вадима Рочева, помещение будет готово в октябре к началу перелетов, сообщает пресс-служба администрации Ижемского района.

Жителям других муниципалитетов Коми тоже приходится решать возникающие проблемы своими силами. Так, сельчане сами построили мост через ручей в ухтинском селе Кедвавом, открыв беспрепятственный проезд к лугу. За период с 26 июня по 2 июля бригада из 10 человек сумела не только возвести конструкцию, но и соорудить для нее подъездные пути, устроить по обочинам дороги своеобразные ливневки, вырубить деревья и кусты, мешавшие проезду.

А жители села Нижний Воч Усть-Куломского района тоже этим летом сами сделали мост через ручей Киросикт. Работы по строительству конструкции длиной 27 метров и высотой четыре метра длились три дня. Теперь почти 100 человек могут без проблем добираться до центра села.

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Фото с сайтов admizhma.ru и усть-кулом.рф

Владилен Олофинский
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КомиИжемский районКипиевоУсть-Куломский районНижний Воч
Общество
Социум
Вертолетпассажирымост
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