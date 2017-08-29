Муниципальным служащим в Сыктывкаре гарантировали зарплату не ниже МРОТ

Это касается учреждений, подведомственных мэрии, и ее функциональным органам.

В постановлении администрации Сыктывкара от 28 августа приводятся изменения в положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных мэрии, и ее функциональным органам.

В документе указано, что месячная заработная плата сотрудника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего свои трудовые обязанности, не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

При установлении в Коми размера минимальной зарплаты месячная заработная плата работника муниципального учреждения, подведомственного администрации Сыктывкара, и ее функциональным органам не может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленной в республике.

Выплаты должны производиться за счет фонда оплаты труда соответствующего учреждения. Постановление вступает в силу со дня его принятия. Контроль за его исполнением возложен на руководителя администрации столицы Коми Валерия Козлова.

*** Правительство Коми, Федерация профсоюзов республики и региональный союз промышленников и предпринимателей 28 декабря 2016 года подписали соглашение о повышении минимального размера оплаты труда дважды в течение 2017 года.

Так, с 1 января МРОТ по южной природно-климатической зоне составляет 8100 рублей в месяц, по северной – 9300 рублей в месяц. С 1 июля сумма в южных муниципалитетах увеличится до 8700 рублей, в северных – до 10000 рублей. В целом по России размер минимальной зарплаты равняется 7800 рублям.

Требование о повышении МРОТ действует для органов государственной власти Коми, бюджетных учреждений, органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, унитарных предприятий. Положения трехстороннего документа обязательны для работодателей, которые являются членами союза промышленников и предпринимателей. Однако не все предприятия, организации, учреждения и органы власти в Коми повысили «минималку».

*** Исходя из международных стандартов МРОТ рассматривается как нижняя граница, гарантирующая удовлетворение основных жизненных потребностей не только трудящегося, но и его семьи. Однако «список» таких потребностей, как правило, не определяется.

Фото Владилена Олофинского