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16:46 Коми вышла на самообеспечение продукцией птицеводства
Местные власти назвали регион конкурентоспособным на уровне страны.
За январь-июнь текущего года производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях Коми составило 14,8 тысячи тонн, что на четыре процента больше, чем в прошлом году.
По сравнению с 2016 годом производство яиц в сельхозпредприятиях республики увеличилось на 2,2 процента и составило порядка 68 тысяч штук. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и потребительского рынка региона.
«Сегодня Республика Коми достигла абсолютной самообеспеченности по продукции птицеводства. Мы стали конкурентным регионом на уровне страны и не намерены снижать набранные темпы. Сейчас выходим на возможность реализации местной продукции за пределами республики», – сообщил заместитель председателя правительства Коми- министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев.
*** В мае текущего года между региональным правительством и правительством Архангельской области была достигнута договоренность о реализации продукции из мяса птицы, произведенной в Коми, на территории Поморья.
Фото пресс-службы Минсельхоза Коми
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