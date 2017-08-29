Коми вышла на самообеспечение продукцией птицеводства

За январь-июнь текущего года производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях Коми составило ­­­­­14,8 тысячи тонн, что на четыре процента больше, чем в прошлом году.

По сравнению с 2016 годом производство яиц в сельхозпредприятиях республики увеличилось на 2,2 процента и составило порядка 68 тысяч штук. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и потребительского рынка региона.

«Сегодня Республика Коми достигла абсолютной самообеспеченности по продукции птицеводства. Мы стали конкурентным регионом на уровне страны и не намерены снижать набранные темпы. Сейчас выходим на возможность реализации местной продукции за пределами республики», – сообщил заместитель председателя правительства Коми- министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев.

*** В мае текущего года между региональным правительством и правительством Архангельской области была достигнута договоренность о реализации продукции из мяса птицы, произведенной в Коми, на территории Поморья.

Фото пресс-службы Минсельхоза Коми