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09:45 Экс-директор усинского дворца культуры наказан условным сроком за надбавки себе на 1,7 миллиона рублей
Ранее Геннадий Хохлов выплатил двойной штраф за банкет на бюджетные деньги.
Усинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора дворца культуры Геннадия Хохлова. Он признан виновным хищении чужого имущества в особо крупном размере, совершенном с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Суд установил, что с 1 января 2013 года до 31 декабря 2015 года директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Усинский дворец культуры» Г.Хохлов и по совместительству художественный руководитель, незаконно без согласования с работодателем издавал приказы о начислении себе различных ежемесячных доплат стимулирующего характера. Всего за указанный период времени Г.Хохловым незаконно был получен 1 миллион 700 тысяч рублей.
Суд согласился с гособвинением о признании экс-директора учреждения виновным назначил ему 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок, со штрафом в доход государства в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, в полном объеме удовлетворен иск прокурора города о возмещении вреда, причиненного преступлением. Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, в феврале этого года Г.Хохлов уже был осужден за незаконное проведение банкета в честь своего юбилея. По данным источника «КомиОнлайна», на праздновании на столах были замечены красная икра, жареные целиком поросята, вино Jean Paul Chenet, коньяк Hennessy и 18-летней выдержки Chivas Regal. В правоохранительные органы с жалобой на неправомерное поведение директора учреждения обратились его подчиненные. Сам же Г.Хохлов вину не признал, по высказыванию источника «КомиОнлайна», он посчитал, что тратить бюджетные деньги на банкеты – это нормально.
Фото Владилена Олофинского
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