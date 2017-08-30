Экс-директор усинского дворца культуры наказан условным сроком за надбавки себе на 1,7 миллиона рублей

Усинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора дворца культуры Геннадия Хохлова. Он признан виновным хищении чужого имущества в особо крупном размере, совершенном с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что с 1 января 2013 года до 31 декабря 2015 года директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Усинский дворец культуры» Г.Хохлов и по совместительству художественный руководитель, незаконно без согласования с работодателем издавал приказы о начислении себе различных ежемесячных доплат стимулирующего характера. Всего за указанный период времени Г.Хохловым незаконно был получен 1 миллион 700 тысяч рублей.

Суд согласился с гособвинением о признании экс-директора учреждения виновным назначил ему 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок, со штрафом в доход государства в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, в полном объеме удовлетворен иск прокурора города о возмещении вреда, причиненного преступлением. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в феврале этого года Г.Хохлов уже был осужден за незаконное проведение банкета в честь своего юбилея. По данным источника «КомиОнлайна», на праздновании на столах были замечены красная икра, жареные целиком поросята, вино Jean Paul Chenet, коньяк Hennessy и 18-летней выдержки Chivas Regal. В правоохранительные органы с жалобой на неправомерное поведение директора учреждения обратились его подчиненные. Сам же Г.Хохлов вину не признал, по высказыванию источника «КомиОнлайна», он посчитал, что тратить бюджетные деньги на банкеты – это нормально.

Фото Владилена Олофинского