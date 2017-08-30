Талантливые школьники Коми получили именные премии от нефтяников

В Печоре церемония награждения состоялась в рамках районной конференции педагогических работников, в Усинске – на открытии муниципального педагогического совета. В ближайшие дни дипломы и сертификаты на получение именной премии «ЛУКОЙЛ-Коми» вручат также старшеклассникам Ухты, Сосногорска, Нарьян-Мара, Ижемского и Усть-Цимлемского районов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, награжденных объединяет любовь к точным наукам: все лауреаты – отличники по математике и физике.

«Немалая заслуга в успехах ребят принадлежит их педагогам, – отметил на торжественной церемонии, состоявшейся в усинской школе №5, депутат совета городского округа, начальник управления операций c имуществом и земельными участками ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Александр Усачев. – Ваши ученики – талантливые и старательные дети, которые своими оценками и достижениями заслужили поощрение. Уверен, что во многом благодаря своим учителям в будущем они продолжат образование и вне школьных стен, будут учиться и работать на благо страны».

Куда будет поступать после окончания школы, десятиклассник из средней школы №3 Владимир Курбатов пока не определился: впереди еще два года учебы. Зато он точно знает, на что потратить премиальные денежные средства от нефтяников – на новые книги и учебные пособия по любимым математике, физике и химии.

Эти предметы школьной программы в списке приоритетных и у отличника средней школы №2, восьмиклассника Романа Уварова. «У нас очень хорошие учителя, благодаря которым уроки проходят интересно и очень познавательно», – поделился школьник.

К открытию педсовета в Усинске было приурочено еще одно знаковое событие. Руководитель администрации городского округа Станислав Хахалкин вручил ключи от нового школьного автобуса директору школы №5 Николаю Гуськову. Транспортное средство, специально оборудованное для перевозки детей, приобретено на средства «ЛУКОЙЛа» по соглашению о сотрудничестве с правительством Коми.

Напомним, в этом году ключи от 10 новых «ПАЗов» и «ГАЗелей» получили девять муниципалитетов региона. Как ранее сообщалось, ключи от техники на выставке «Достояние Севера» 20 августа вручили руководителям районных администраций глава республики Сергей Гапликов и вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Александр Лейфрид.

«Автобус необходим для перевозки 35 наших учеников, проживающих в поселке Усадор, – пояснил заместитель директора усинской средней школы №5 Сергей Табунщик. – Если раньше мы заранее договаривались с автотранспортными предприятиями, то теперь сможем самостоятельно доставлять наших ребят на уроки, а также выставки, экскурсии, спортивные и культурные мероприятия. Это важно для качественной организации образовательного процесса».

Фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»