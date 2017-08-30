Миллион алых роз: какой букет уместно дарить на 1 сентября

Во всех российских школах 1 пройдут торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира, безопасности, мужества. В честь праздника дети и родители понесут цветы в подарок учителям. Эксперт по этикету Элеонора Басманова рассказала РИА «Новости», чем руководствоваться при выборе букета.

По ее словам, правильней всего выбрать традиционные букеты либо из обычных оранжерейных цветов, таких как розы, либо выбрать осенние цветы, подходящие к палитре нашей осени — астры или хризантемы.

Букет для мужчины-учителя должен быть оформлен в более сдержанной цветовой гамме. «Общая характеристика мужского букета сводится к более сдержанному колористическому решению. Букет более сдержан в этом смысле, в нем нет таких ярких контрастных сочетаний, которые могут присутствовать в женском букете. Самый типичный мужской цветок — это гладиолус. Можно использовать и розы сорта »Леонидас«, они такого терракотового неяркого оттенка», — отметила Э.Басманова.

Что касается креативных букетов, то они, по мнению эксперта, 1 сентября будут неуместны, так как не подходят для торжественных случаев. Собеседница агентства также отметила, что традиция дарить цветы учителю 1 сентября — «очень красивая», поскольку это — знак уважения к учителю: неважно, мужчина это или женщина. При этом Э.Басманова положительно относится к установившейся в некоторых школах традиции не покупать слишком дорогие букеты учителям и жертвовать сэкономленные средства на благотворительность.

«Сейчас в обществе присутствуют идеи того, чтобы средства, которые возможно потратить на букеты, вложить в благотворительные фонды. Это правильно, красиво, умно, благородно и современно. Поэтому, возможно, слишком роскошные букеты будут выглядеть с этой точки зрения не совсем правильно. Нужно выбрать обычный, скромный, достойный букет, не роскошный. Возможность поучаствовать в благотворительной акции — это гораздо более правильно и благородно: и с педагогической, и с социальной точки зрения», — поделилась мнением эксперт.

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