За нарушения прав потребителей владелица мебельного салона в Сыктывкаре лишилась бизнеса

Как сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Коми, ИП Кичигина Е.В. вела деятельность по розничной торговле мебелью. Специалистами управления Роспотребнадзора по региону неоднократно в 2016 и 2017 году после проверок, а также по результатам рассмотрения жалоб граждан на предпринимателя выявлялись многочисленные нарушения прав потребителей, которые носили систематический характер.

Так, Е.Кичигину неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение правил продажи отдельных видов товаров. Трижды в 2017 году за нарушения условий договоров, заключенных с потребителем, суд удовлетворял иски потребителей к индивидуальному предпринимателю о взыскании уплаченных по договору сумм, компенсации морального вреда и неустойки.

Продолжение предпринимательской деятельности по продаже мебели ИП Кичигиной Е.В. могло нанести в будущем существенный вред охраняемым законом интересам граждан, в связи с чем, управление Роспотребнадзора по Коми обратилось в суд с иском о прекращении ее деятельности. Суд посчитал заявленное требование обоснованным и вынес решение о прекращении деятельности ИП Кичигиной Елены Владимировны, ОГРН 314110911200018, ИНН 110902198044. Решение вступило в законную силу 11 августа 2017 года.

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