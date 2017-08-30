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Среда, 30 августа 2017, 12:58
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12:58
По соглашению с Газпромом в Коми дополнительно отремонтируют 68 километров дорог

Это участки, которые используют при строительстве газопровода Ухта – Торжок.

Газпром предусмотрел в 2017-2018 годах на ремонт дорог в регионе 708,8 миллионов рублей, что закреплено соответствующими соглашениями о соцпартнерстве. Один из участков был сдан в августе недалеко от Ухты – дорожники отремонтировали 22 километра автодороги Сыктывкар – Ухта, сообщает пресс-служба главы региона.

За два года планируется отремонтировать несколько участков дорог, которые используются при строительстве газопровода Ухта – Торжок (вторая нитка) в Ухтинском, Княжпогостском и Усть-Вымском районах.

Средства будут направлены на укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и их участков, используемых для перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов для строительства объектов газопровода.

По соглашению основные работы сейчас ведутся в Княжпогостском и Усть-Вымском районах. В 2017 году освоят 585 миллионов рублей. На 2018 год определено порядка 133 миллионов, в основном это объекты в Усть-Вымском, Княжпогостском районах: подъезд к Микуни, дорога Айкино – Кослан в районе путепровода через железную дорогу, подъезд к поселку Синдор, подъезд к поселку Иоссер и мост через реку Иоссер на дороге Сыктывкар – Ухта.

Напомним, в этом году Газпром согласился дать больше денег на газификацию Коми. А в 2016 году соглашение о соцпартнерстве с концерном так и не было подписано. В компании были недовольны тем, как тратились их деньги. В апреле этого года было заявлено, что в 2017 году в Коми будут лишь проектировать газопроводы, а средств на строительство не предусмотрено.

Фото пресс-службы администрации Ухты

«КомиОнлайн»
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ремонт дорогсоцпартнерствогазпромфинансирование
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