Не тормози: британские ученые увидели связь между скоростью ходьбы и работой сердца

Британские ученые установили: чем медленнее ходит человек, тем выше для него риск умереть от болезней сердца. Результаты исследования были опубликованы в журнале European Health Journal.

Как пишет «Газета.ru», в более ранних работах уже была установлена связь между скоростью ходьбы и смертностью у пожилых людей, выявлена и связь между скоростью ходьбы и состоянием сердечно-сосудистой системы. Специалисты из Университета Лестера провели одну из крупнейших работ в этой области.

Участниками исследования стали 420 тысяч британцев 39–74 лет (230 тысяч женщин и 190 тысяч мужчин), наблюдения за которыми длились шесть лет. На момент начала исследования никто из них не страдал от болезней сердца.

Участники должны были сообщить, в каком темпе они обычно ходят — медленном, умеренном или быстром. Также они прошли через ряд тестов, определивших уровень их физической подготовки. Кроме того, исследователи учли и другие факторы — социальные условия, этническую принадлежность, наличие или отсутствие работы, принимаемые лекарства, потребление алкоголя и табака, питание.

За время исследования 8598 участников (5184 мужчин и 3414 женщин) умерли, из них 1654 (1188 мужчин и 466 женщин) — от сердечных заболеваний. Оказалось, что среди участников, ходивших в медленном темпе, риск смерти был в 1,8–2,4 раза выше, чем у тех, кто передвигался быстро.

Наиболее высоким риск оказался для людей с недостаточной массой тела, что могло свидетельствовать о недостаточном питании или значительной потере мышечной ткани в пожилом возрасте (саркопении). Также информация о скорости ходьбы прочно коррелировала с результатами тестов — у участников, которые ходили медленно, показатели оказались хуже, чем у тех, кто ходил быстро.

«Самоотчет о скорости ходьбы позволит выявлять людей с плохой физической подготовкой и, следовательно, с повышенным уровнем риска развития болезней сердца, — считает профессор Том Йетс, один из авторов исследования. — Риски сохранились после поправок на другие факторы — массу тела, питание и даже просмотр телевизора». Физические нагрузки помогут снизить риски, отмечает он.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, насколько точно с помощью данных о скорости ходьбы можно оценивать риск развития сердечных заболеваний.

Еще одним параметром, который оценивали ученые, была сила сжатия руки, однако значимой связи между ней и болезнями сердца они не обнаружили. Кроме того, их интересовало, будет ли связана скорость ходьбы с риском развития рака. Несмотря на то что от него за время исследования умерло гораздо больше участников (4850 человек), скорость ходьбы с риском смерти от рака оказалась не связана.

Интересно, что более слабая хватка оказалась связана с немного меньшим риском развития рака у мужчин, но исследователи избегают делать из этого какие-либо выводы.

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