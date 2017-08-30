КомиОнлайн

Новости

Среда, 30 августа 2017, 16:52
  • 90
  • 0
  • 1

16:52
В Коми 15,5 тысячи семей получают ежемесячное пособие как малоимущие

В бюджете республики на эти цели в 2017 году предусмотрено 196,1 миллиона рублей.

С января по июль текущего года на предоставление детских пособий из бюджета Коми было израсходовано 144,3 миллиона рублей. Всего на 2017 год в бюджете республики на эти цели предусмотрено 196,1 миллиона, сообщает пресс-служба Минтруда региона.

В ведомстве напомнили, что с 1 декабря 2016 года размеры пособия были проиндексированы на 5,5 процента.

«Правом на получение детского пособия обладают семьи, признанные малоимущими. Пособия предоставляются на детей от 1,5 до 16 лет, а если ребенок обучается в школе, то до 18 лет. Размеры выплат варьируются в зависимости от категории и возраста получателей. На эти суммы начисляется районный коэффициент. В среднем каждый месяц в текущем году этой мерой социальной поддержки пользуются около 15,5 тысяч семей, пособие ежемесячно выплачивается на почти 26 тысяч детей», - сообщили в министерстве труда, занятости и социальной защиты Коми.

В ведомстве отметили, что эта мера соцподдержки за счет бюджета республики Коми остается одной из наиболее востребованных и актуальных для семей с детьми.

Фото Елены Кабаковой

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкар
Общество
Социум
соцпомощьвыплатымалоимущие
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Торговый пр⁢едставитель
Ассорти ЛТД (Сыктывкар)
от 35000 RUR

Специалист центра о⁢бслуживания клиентов
Додо КЦ Сыктывкар (Сыктывкар)
от 18000 до 35000 RUR

Мерчендайзер / рабо⁢тник торгового зала
Фронтлайн маркетинг (Сыктывкар)
от 3600 до 4500 RUR

Искать вакансии
Реклама
Реклама
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика