В Коми 15,5 тысячи семей получают ежемесячное пособие как малоимущие

В бюджете республики на эти цели в 2017 году предусмотрено 196,1 миллиона рублей.

С января по июль текущего года на предоставление детских пособий из бюджета Коми было израсходовано 144,3 миллиона рублей. Всего на 2017 год в бюджете республики на эти цели предусмотрено 196,1 миллиона, сообщает пресс-служба Минтруда региона.

В ведомстве напомнили, что с 1 декабря 2016 года размеры пособия были проиндексированы на 5,5 процента.

«Правом на получение детского пособия обладают семьи, признанные малоимущими. Пособия предоставляются на детей от 1,5 до 16 лет, а если ребенок обучается в школе, то до 18 лет. Размеры выплат варьируются в зависимости от категории и возраста получателей. На эти суммы начисляется районный коэффициент. В среднем каждый месяц в текущем году этой мерой социальной поддержки пользуются около 15,5 тысяч семей, пособие ежемесячно выплачивается на почти 26 тысяч детей», - сообщили в министерстве труда, занятости и социальной защиты Коми.

В ведомстве отметили, что эта мера соцподдержки за счет бюджета республики Коми остается одной из наиболее востребованных и актуальных для семей с детьми.

Фото Елены Кабаковой