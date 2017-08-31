В Усть-Куломском районе женщину отправили на лечение после гибели ее дочери в душе

В Усть-Куломском районе в марте этого года во время купания женщина оставила трехлетнюю девочку сидящей в глубоком поддоне с водой в душевой кабине без присмотра. В результате ребенок захлебнулся водой и погиб.

Семья, в которой произошла трагедия, не состояла на учете в органах профилактики. В отношении 31-летней женщины возбудили уголовное дело по статье «Причинении смерти по неосторожности». По предварительным данным, у нее имелись признаки психического расстройства, в связи с чем назначили комплексную психолого-психиатрическую стационарную судебную экспертизу. По ее заключению женщина признана невменяемой в силу наличия у нее хронического психического расстройства и нуждающейся в лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.

С учетом этого уголовное дело направили в суд для применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера.

Как сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе региональной прокуратуры, Усть-Куломский районный суд принял решение об освобождении женщины от уголовной ответственности. За совершенное общественно опасное деяния в связи с наличием психического расстройства она направлена на принудительное лечение.

Решение вступило в законную силу.

Похожий случай произошел в феврале 2015 года в Воркуте. Женщина оставила двоих маленьких сыновей (одному из них было 2,5 года, другому – 11 месяцев) без присмотра в наполненной водой ванне, а сама отлучилась по своим делам. В ее отсутствие младший мальчик захлебнулся и утонул. Суд назначил 32-летней воркутинке наказание в виде одного года ограничения свободы.

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