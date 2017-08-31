В Фонде капремонта в Коми поменялся руководитель

На сайте регионального Фонда капремонта обновили информацию о руководстве. Теперь исполняющим обязанности генерального директора значится его первый заместитель Виктор Чупров. Ранее занимавший эту должность Александр Подольский управлял организацией меньше года – с 16 сентября прошлого года по 18 августа 2017-го.

Как сообщалось ранее, до 15 августа принимали заявки на четвертый по счету конкурс с момента увольнения первого руководителя регоператора Анны Воробьевой. Подведение итогов было назначено на 28 августа. Пока информации о результатах не появилось. По данным СМИ, желающих участвовать и в этот раз не нашлось.

*** Вакансия образовалась в апреле 2016 года. Первый конкурсный отбор состоялся в апреле того же года, но документы не подал ни один специалист, отвечающий всем критериям (высшее образование в сфере строительства, юриспруденции или экономики, стаж в сфере строительства или ЖКХ не менее пяти лет).

Второй конкурс прошел в июне 2016-го. Тогда кандидатов, соответствующих требованиям к квалификации, было трое. Они должны были пройти онлайн-тестирование – ответить на 45 из 50 вопросов за час. Программа автоматически выдала итоги о том, что тест пройден одним из трех кандидатов – им была Марина Фединишинец. Затем она прошла устное собеседование: члены комиссии интересовались ее видением совершенствования работы Фонда капремонта. В итоге ее кандидатура была одобрена, но она в должность так и не вступила (по семейным обстоятельствам).

На 17 октября был назначен третий конкурс. Однако оба кандидата провалили обязательное тестирование.

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