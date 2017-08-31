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Четверг, 31 августа 2017, 11:09
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11:09
Каждый желающий школьник из Щельябожа и Кушшора побывал этим летом на Черном море

Оздоровительный отдых детям подарили нефтяники.

Загорелые и набравшиеся сил юные жители из села Щельябож и деревни Кушшор вернулись домой с каникул, которые они провели в детском оздоровительном лагере «Морское братство» под Туапсе. Трехнедельный отдых со множеством интересных экскурсий и развлечений им подарили нефтяники в рамках традиционного благотворительного проекта «ЛУКОЙЛ – детям», реализованного совместно с администрацией Усинска, сообщает пресс-служба компании.

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На перрон усинского вокзала подростки высаживались с большими сумками и пакетами, наполненными южными фруктами – гостинцами для родителей и друзей. В багаже памяти дети привезли приятные воспоминания о море, на котором многие из юных путешественников побывали впервые.

На отдыхе, рассказывают они, с погодой повезло. «Вода в море такая непривычная: теплая и соленая-соленая!» - делятся школьники впечатлениями. Все три недели было по-летнему жарко, все успели вдоволь накупаться в море и загореть. А еще – найти новых друзей, которые приехали на курорт из разных уголков нашей страны, побывать в интересных местах.

«Всего и не вспомнишь: ездили в аквапарк, ходили на экскурсии, например, на горный водопад, катались на настоящем корабле! Конкурсы были всякие, концерты», - перечислил Даня Семяшкин.

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Галя Вокуева, которая, в отличие от большинства своих товарищей по отдыху, на море побывала не впервые, заявила: «Это лучший лагерь был из всех, в которые я ездила! Столько развлечений, сплошное веселье».

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С вокзала юные путешественники отправились на пристань: специально для них нефтяники зафрахтовали теплоход, который довез их до дома.

Вообще все расходы на организацию каникул, включая дорожные, взял на себя «ЛУКОЙЛ-Коми». Сопровождали детей в поездке профессиональные педагоги, медицинский работник, представители предприятия и турфирмы.

В целом за этот сезон по путевкам от нефтяников отдохнули более 120 жителей Щельябожа и Кушшора. В том числе был организован семейный отдых в различных санаториях. На море побывали все желающие дети школьного возраста – а таковых набралось более половины от всех их вместе взятых сверстников из Щельябожа и Кушшора.

Фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми» и из личных архивов

«КомиОнлайн»
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КомиУсинск
Общество
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ЛУКОЙЛ-Коми
ДетиоздоровлениеБлаготворительностьнефтяники
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