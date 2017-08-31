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11:52 В Усинске расселили подъезд девятиэтажного дома из-за смещения плиты перекрытия
Угроза обрушения пока отсутствует.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах Коми, 30 августа произошло смещение плиты кровельного перекрытия. Несущие конструкции не повреждены, уточнил собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, угрозы обрушения нет. В целях безопасности из здания были отселены 43 жителя первого подъезда, 11 из них сейчас находятся в пункте временного размещения. На сегодня запланирована экспертиза дома на возможность его дальнейшей эксплуатации.
Официальных комментариев инцидента от регионального МЧС и администрации Усинска на момент публикации материала не поступило.
Фото Игоря Соколова
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