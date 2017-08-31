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Четверг, 31 августа 2017, 11:52
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11:52
В Усинске расселили подъезд девятиэтажного дома из-за смещения плиты перекрытия

Угроза обрушения пока отсутствует.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах Коми, 30 августа произошло смещение плиты кровельного перекрытия. Несущие конструкции не повреждены, уточнил собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, угрозы обрушения нет. В целях безопасности из здания были отселены 43 жителя первого подъезда, 11 из них сейчас находятся в пункте временного размещения. На сегодня запланирована экспертиза дома на возможность его дальнейшей эксплуатации.

Официальных комментариев инцидента от регионального МЧС и администрации Усинска на момент публикации материала не поступило.

Фото Игоря Соколова

«КомиОнлайн»
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КомиУсинск
Происшествия
Социум
многоэтажкакрышаобрушениеопасность
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