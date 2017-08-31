КомиОнлайн

Новости

Четверг, 31 августа 2017, 15:23
  • 349
  • 0
  • 2

15:23
В Сыктывкаре ресторан «Бакинский дворик» закрыли из-за антисанитарии

Двери заведения опечатаны на месяц.

Как сообщает пресс-служба УФССП оп Коми, постановлением Сыктывкарского городского суда, деятельность ресторана «Бакинский дворик» приостановлена на 30 суток.  

Основанием для вынесения судом административного наказания послужили нарушения требований санитарного законодательства, которые обнаружило управление Роспотребнадзора по Коми.

В заведении общепита не обеспечивали санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, нарушая санитарные правила и гигиенические нормативы, не выполняли санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия.

IMG_5316.JPG

В настоящее время входные двери ресторана опечатаны. Директору «Бакинского дворика» вручено постановление о возбуждении исполнительного производства и предупреждение о возможном привлечении к уголовной ответственности. В случае досрочного устранения нарушений требований санитарного законодательства представитель организации-должника имеет право обратиться в суд за прекращением административного наказания раньше срока.

Напомним, год назад в ресторане с похожим названием «Бакинский бульвар» нашли кишечную палочку на посуде и множество нарушений санитарных норм. Тогда юрлицо (ООО «Жасмин») заплатило штрафов на 55 тысяч рублей.

Фото со страницы «Ресторан Бакинский Дворик» во «ВКонтакте» и пресс-службы УФССП по Коми

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкар
Общество
Социум
ресторанобщепитантисанитрияБакинский дворик
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Руководитель представительства в макро-регионе
Ситилаб, Научно-методический центр клинической лабораторной диагностики (Сыктывкар)

Бухгалтер ТМЦ / ОС
Велесстрой (Сыктывкар)
от 60000 RUR

от 80000 до 100000 RUR

Искать вакансии
Реклама
Реклама
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика