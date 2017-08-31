В Сыктывкаре ресторан «Бакинский дворик» закрыли из-за антисанитарии

Как сообщает пресс-служба УФССП оп Коми, постановлением Сыктывкарского городского суда, деятельность ресторана «Бакинский дворик» приостановлена на 30 суток.

Основанием для вынесения судом административного наказания послужили нарушения требований санитарного законодательства, которые обнаружило управление Роспотребнадзора по Коми.

В заведении общепита не обеспечивали санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, нарушая санитарные правила и гигиенические нормативы, не выполняли санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия.

В настоящее время входные двери ресторана опечатаны. Директору «Бакинского дворика» вручено постановление о возбуждении исполнительного производства и предупреждение о возможном привлечении к уголовной ответственности. В случае досрочного устранения нарушений требований санитарного законодательства представитель организации-должника имеет право обратиться в суд за прекращением административного наказания раньше срока.

Напомним, год назад в ресторане с похожим названием «Бакинский бульвар» нашли кишечную палочку на посуде и множество нарушений санитарных норм. Тогда юрлицо (ООО «Жасмин») заплатило штрафов на 55 тысяч рублей.

Фото со страницы «Ресторан Бакинский Дворик» во «ВКонтакте» и пресс-службы УФССП по Коми