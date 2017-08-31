Волонтеры и туристы построили мосты на плато Маньпупунер

В Печоро-Илычском государственном заповеднике завершено строительство пяти мостов через Печору и ее притоки. Их возвели волонтеры из России, Литвы и Великобритании под руководством туроператора Коми «Северный Урал». Его представители уже не первый год обустраивают экологический маршрут «Маньпупунер – горный лагерь «Вологодская грань», покрывая тропы вдоль маршрута твердым настилом. В этом году они решили наладить речную переправу, говорится в пресс-релизе на сайте правительства республики.

На плато Маньпупунер с помощью вертолетов МИ-8 были завезены металлические сваи, пиломатериал, инструмент. Постройка мостов была запланирована на расстоянии более пяти километров от выгрузки стройматериалов.

По словам представителей «Северного Урала», волонтеры работали самозабвенно днем и ночью, в жару и холод. Дорога, по которой они пешком доставляли стройматериалы весом от 20 до 55 килограммов, была испещрена топями и курумниками – горными склонам, покрытыми большими и маленькими камнями. Забив сваю в скальный грунт или уложив стлань из пиломатериала на опоры моста, волонтеры возвращались обратно, чтобы снова взять очередную сваю.

Помогали в перемещении стройматериалов и многочисленные туристы, идущие по маршруту «Маньпупунер – перевал Дятлова».

Как заявили представители «Северного Урала», после проделанной работы по обустройству маршрута, теперь он в большинстве своем доступен многим любителям природы вне зависимости от их физической подготовки.

В 2018 году будет продолжено возведение на маршруте троп с твердым покрытием. Это позволит минимизировать влияние человека на ранимую горную тундру и экологию заповедника, а также позволит туристам комфортно преодолевать маршрут не по колено в грязи, а в сухих кроссовках.

Напомним, в прошлом году в Печоро-Илычском биосферном заповеднике волонтеры выложили тропу длиной около 1,6 километра к плато Маньпупунер со знаменитыми столбами выветривания, чтобы снизить нагрузку на природный ландшафт.

Фото Петра Захарова