Россельхозбанк увеличит льготное кредитование аграриев на 110 миллиардов рублей

Россельхозбанк получил одобрение Минсельхоза России на включение в реестр потенциальных заемщиков по программе льготного кредитования АПК очередных заявок. В итоге банк получил возможность выдать аграриям льготных кредитов на инвестиционные цели еще на 110 миллиардов рублей, говорится в пресс-релизе финансового учреждения.

По состоянию на 1 августа 2017 года Россельхозбанк предоставил предприятиям АПК более 22 миллиардов рублей инвесткредитов по ставке не выше 5 процентов годовых. Таким образом, более 450 сельхозпредприятий из 48 регионов России получили возможность приобрести новую технику и оборудование, расширить производственные площади и приступить к реализации инвестиционных проектов.

В настоящий момент банк выступает ключевой финансовой организацией в рамках реализации нового механизма льготного кредитования, обеспечивая по нему основной объем выдач.

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

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