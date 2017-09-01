Как защитить свои документы от подделки

Электронно-цифровая подпись – современный и эффективный инструмент для любой категории лиц.

Что это такое

Электронная подпись - это цифровой аналог обычной подписи, которой удостоверяется бумажный документ. Она может внутри отправляемого файла или приложена отдельно. Как правило, употребляется аббревиатура - ЭЦП.

На языке программистов - это уникальная последовательность символов, сгенерированная при помощи криптографической программы. Эта последовательность может иметь разные степени защиты, от которых зависят возможности применения ЭЦП.

В чем польза

- повышается конфиденциальность информационного обмена документами;

- сокращается до нескольких секунд время отправки подписанных документов;

- упрощается участие в электронных торгах и сдача отчетности в государственные контролирующие органы;

- гарантируется достоверность документации;

- появляется возможность участия в международном документообороте.

Подделка ЭЦП невозможна, поскольку для этого потребовались бы колоссальные вычисления, крайне затратные по времени даже при современном уровне развития вычислительной техники. По желанию владельца, его ЭЦП может быть застрахована.

Как это устроено

ЭЦП делят на три вида:

Простая - удостоверяет, что электронный документ был отправлен именно вами.

Усиленная неквалифицированная - подтверждает, что в документ с момент его подписания не вносились изменения.

Усиленная квалифицированная - юридически приравнивается к бумажному документу с подписью, сделанной вручную. Для ее использования выдается два ключа: закрытый и открытый, которые работают только в паре.

Открытый ключ при помощи специального сертификата предоставляют всем, с кем хотят обмениваться документами. В целях защиты от подделок и искажений дубликат открытого ключа хранится в библиотеке удостоверяющего центра.

Закрытый ключ позволяет подписывать документы и отсылать сертификат. Благодаря ему, эти операции доступны только владельцу подписи. Сертификат имеет срок действия - не более 365 дней. По окончании этого срока требуется получение нового.

Как проверить

С помощью специальной компьютерной программы электронная цифровая подпись извлекается из документа или письма и проверяется ею.

Как получить

Для получения ЭЦП необходимо подать заявку и комплект документов в сертифицированный удостоверяющий центр. Для физических лиц – это нотариально заверенная копия паспорта и подтверждение оплаты. Для юрлиц - оригинал паспорта заявителя; заверенная организацией копия устава организации; заверенная организацией копия приказа о назначении руководителя организации; подтверждение оплаты услуг получения ЭЦП.

Фото с сайта pixabay.com, инфографика - с сайта ecm-journal.ru

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