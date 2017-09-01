За неделю клещи покусали 17 жителей Коми

Всего с начала мая от этих насекомых пострадало 1634 человека.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Коми, с 25 по 31 августа за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 17 человек, в том числе двое детей. Всего за сезон в медицинские учреждения обратилось 1634 пострадавших от укусов клещей, в том числе 236 детей. Год назад к этой дате было 1792 укушенных. Таким образом, как уже сообщалось ранее, в этом году от клещей пострадало на полторы сотни жителей региона меньше

В лаборатории центра гигиены и эпидемиологии в Коми за последнюю неделю августа было проведено 23 исследования клещей, в двух насекомых обнаружили возбудителя клещевого энцефалита.

По состоянию на 31 августа обработано 498,5 гектара зон высокого риска заражения населения: мест массового отдыха, парков, скверов, летних детских оздоровительных учреждений, территорий кладбищ.

Наиболее эффективным средством защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. Прививки против клещевого энцефалита проводятся взрослым и детям с трехлетнего возраста. Основной курс состоит из трех прививок: первая - как правило, в сентябре-ноябре, вторая - через 3-5 месяцев и третья - через год. В некоторых ситуациях возможны другие схемы вакцинации. Последняя прививка должна быть произведена не позднее, чем за 14 дней до начала сезона активности клещей. Ревакцинация проводится через каждые три года

*** В эпидемический сезон 2016 года в медицинские организации республики обратилось 1800 пострадавших от укусов клещами, что на 20 процентов больше, чем в 2015-м (1497 человек).

В прошлом году в Коми было зарегистрировано 10 случаев клещевого энцефалита (в 2015-м – 9, в 2014-м – 15), 10 случае болезни Лайма (в 2015-м – 6, в 2014-м – 10), 12 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (в 2015-м – 0, в 2014-м – 3)

Как защититься от клещей и что делать после укуса