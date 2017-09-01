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Пятница, 01 сентября 2017, 10:43
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10:43
В Коми уменьшили количество участков для промышленного рыболовства

Рыбачить на участках «Чодо-пи Часовское большое» и «Чодо-пи Часовское малое» запретят.

На заседании комиссии по определению границ рыбопромысловых участков, формируемых для промышленного, любительского и спортивного рыболовства было решено исключить участки «Чодо-пи Часовское большое» и «Чодо-пи Часовское малое» из перечня рыбопромысловых участков Коми. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

Промышленный вылов рыбы на данных участках будет запрещен. Их намерены включить в список рыбоводных, что позволит обеспечить дополнительную площадку для выращивания товарной рыбы на территории Коми, отметил заместитель председателя правительства республики - министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев.

Сегодня в регионе насчитывается 299 участков для организации промышленного, любительского и спортивного рыболовства и всего семь рыбоводных участков для выращивания товарной рыбы, что крайне мало, в условиях снижения численности рыб в реках республики, говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в Коми в этом году собираются произвести около 100 тонн товарной рыбы.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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Коми
Экология
Социум
рыболовствоучасткипромысел
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