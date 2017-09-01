Сентябрь в Коми ожидается теплый и сухой

Небольшие и умеренные дожди вместе с похолоданием возможны лишь в первые 10 дней.

От августа к сентябрю средняя месячная температура воздуха понижается на 5-6 градусов. В первый месяц осени разница в температурных условиях севера и юга республики меньше, чем в августе, говорится в сообщении Коми ЦГМС.

Сентябрь отличается наибольшей за все теплое время года повторяемостью пасмурной погоды и наименьшей — малооблачной. Число дней с осадками составляет в среднем 17-19 дней.

По прогнозу, в этом году в сентябре температура воздуха будет на четыре градуса на крайнем северо-востоке и на два градуса — на крайнем юге — выше климатической нормы, а месячная сумма осадков — близкая к среднестатистическим значениям.

Синоптики предполагают, что в течение первой декады будет преобладать теплая погода, прерываясь кратковременным похолоданием в первой пятидневке. Небольшие и умеренные дожди пройдут лишь в начале декады, в остальной период осадков уже не ожидается.

На период похолодания днем будет всего 8-13 градусов, ночью 0-5, в северных и центральных районах в низких местах возможны заморозки до минус двух градусов. Во второй половине декады с дальнейшим ростом атмосфернеого давления дневной прогрев увеличится до 11-16 градусов, на юге — до 20 градусов.

Предполагается, что во второй декаде погоду будут определять уже западные циклоны, неся с собой теплый и влажный воздух с юго-запада в течение первой половины декады, а затем — более прохладный — в их тыловой части.

В третьей декаде, благодаря установлению над Южным Уралом обширного антициклона, температурный фон, в целом по республике, прогнозируется повышенным относительно климатической нормы, а режим осадков — наоборот — пониженным.

Фото Владилена Олофинского