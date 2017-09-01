КомиОнлайн

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Пятница, 01 сентября 2017, 15:47
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15:47
Подлежащий призыву в армию юноша из Коми ушел молиться в лес

Его поиски ведутся в Усть-Цилемском районе.

В ночь на 28 августа в селе Нерица пропал 19-летний местный житель. Он ушел из дома, оставив родителям записку. В ней юноша указал, что ушел молиться. С собой сельчанин взял необходимые для проживания на природе вещи, в том числе запас одежды, топор и пилу. Также он положил в рюкзак религиозную литературу и иконы.

Как сообщили «КомиОнлайну» в усть-цилемском отделе следственного управления СК по Коми, ведутся поиски, местонахождение юноши устанавливается. Его мобильный телефон выключен. Известно, что в прошлом году сельчанин поступил в Сыктывкарский госуниверситет, но после зимней сессии вернулся домой. Он знал, что этой осенью ему предстоит пройти медосмотр для призыва на военную службу.

Фото Владилена Олофинского

Владилен Олофинский
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КомиУсть-Цилемский район
Общество
Социум
армияРелигияпризывник
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