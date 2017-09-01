Жителям сыктывкарского Парижа предоставили факты о праве владельца участка в зеленой зоне вырубить деревья

В июле стало известно, что на участке, который граничит с территорией третьей детской поликлиники, в скором времени планируется строительство частного дома. По словам арендатора и будущего владельца земли, в березовой роще хотят возвести двухэтажный дом 10 на 10 метров. Деревья обещают максимально сохранить. Тем не менее, собственники соседних участков выступают против: они обратились по этому поводу в администрацию города, надзорные органы и «Единую Россию».

Прокуратура по результатам проведенной проверки сообщила представителю инициативной группы Лилии Есевой, что интересующий земельный участок предоставлен в аренду в соответствии с законом. Установлено, что информацию о сдаче в аренду размещалось и на официальном сайте мэрии, и в номере газеты «Панорама столицы» от 24 октября 2010 года.

Однако местных жителей этот ответ не устроил - они считают, что были ограничены в возможности получить информацию, поскольку Интернет есть не у всех, а номер газеты выходил ограниченным тиражом.

Разрешения на возведение объекта капитального строительства на этой земле не выдавалось. Границы и площадь участка для обслуживания детской поликлиники не изменены, поэтому довод о захвате территории медучреждения подтверждения не нашел, говорится в ответе надзорного органа, который оказался в распоряжении «КомиОнлайна». Уточняется, что по поводу рубки зеленых насаждений ответ даст природоохранная прокуратура.

В ответе мэрии на первое обращение жителей Парижа приводятся подтверждающие факты того, что земельный участок под строительство индивидуального дома оформлен законно. Дополнительно сообщается, что по утвержденным советом города правилам создания, охраны и содержания зеленых насаждений в Сыктывкаре не подлежит возмещению и согласованию вред, причиненный зеленым насаждениям, в случае их вырубки собственником или уполномоченными ими лицами на земельных участках, предоставленных гражданам для индивидуального жилищного строительства.

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов поддержал жителей микрорайона. На брифинге 8 августа он сказал, что документы по сделке перепроверят.

По вопросу изменения границ земельного участка администрация 25 августа ответила инициативной группе, что в архиве имеется техпаспорт от 1993 года на здание детской поликлиники №3, в котором указана площадь в 20486 квадратных метра – этой землей учреждение пользуется бессрочно. План границ согласован мэрией, главврачом поликлиники и владельцем смежного участка, который также выдан под индивидуальное строительство. Также жители запросили предоставить им копию протокола по поводу передачи спорного участка в аренду. Как оказалось, такого документа нет, потому что по закону составлять его не требовалось.

Как пишет «Комиинформ», «парижане» 30 августа встретились с представителями нескольких партий, депутатами, представляющей Общественную палату региона Александрой Афониной и руководителем управления архитектуры, городского строительства и землепользования Сыктывкара Владимиром Осиповым. Со слов местных жителей, они также обратились за помощью в ОНФ и побывали на личном приеме у главного архитектора города Владимира Рунга. Тот пообещал, что посмотрит, что можно сделать.

Активисты сообщили «КомиОнлайну», что им теперь осталось просто занять выжидательную позицию и надеяться на ответ прокуратуры по поводу законности этой сделки.

Фото жителей микрорайона Париж