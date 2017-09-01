Компенсацию ущерба от июньского паводка на севере Коми получат более 800 человек

В середине июня этого года из-за половодья вводили режим ЧС в отдельных населенных пунктах в Усинске, Ижемском и полностью в Усть-Цилемском районе.

По сообщению администрации Ижемского района, в середине августа 22 пострадавших от паводка жителя села Няшабож и деревни Чаркабож получили выплаты в размере 10 тысяч рублей из резервного фонда руководителя муниципалитета.

По данным на сайте администрации Усинска, к 21 августа компенсации в полном объеме получили 134 жителя из сел Колва, Усть-Уса, Щельябож (деревни Праскан и Захарвань,), Мутный Материк, деревни Васькино. В Денисовку деньги поступили двумя днями позже. Единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей предоставлялась на каждого члена семьи. Также 14 семьям оказана финансовая помощь в связи с частичной (полной) утратой имущества первой необходимости в размере 50 тысяч рублей.

В Усть-Цилемском районе на проведение восстановительных работ в жилом секторе выплатят свыше девяти миллионов рублей. Единовременную матпомощь в семь тысяч рублей получат 720 человек из сел Усть-Цильма, Среднее Бугаево, Хабариха, Ермица, Окунев Нос и деревень Мыза, Верхнее Бугаево, Леждуг, Крестовка. Об этом сообщает пресс-служба управления противопожарной службы и гражданской защиты Коми.

Еще более 508 тысяч рублей выделено на развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для пострадавших граждан в период паводковой ситуации.

Все выплаты будут произведены за счет средств резервного фонда правительства республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, предусмотренных в бюджете Коми.

Фото администрации Усть-Цилемского района