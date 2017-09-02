Первоклассникам Усинска и Усть-Цильмы вручили подарки от нефтяников

В День знаний все первоклассники городского округа Усинска и Усть-Цилемского района получили в подарок от «ЛУКОЙЛ-Коми» настольные развивающие игры «Нефтяная вертикаль», книжки-раскраски, специально выпущенные к Году экологии, и карандаши. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С инициативой преподнести приятный сюрприз детям выступил генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Коми», депутат Государственного совета Коми Александр Лейфрид.

Накануне 1 сентября около 900 комплектов подарков развезли во все городские и сельские школы муниципальных образований. В День знаний представители «ЛУКОЙЛ-Коми» приняли участие в школьных линейках, на которых поздравили учителей и их воспитанников от имени А.Лейфрида.

«Ребята, сегодня вы отправляетесь в поход за знаниями, – обратился к первоклассникам усинской школы №1 депутат совета Усинска, начальник планово-экономического управления «ЛУКОЙЛ-Коми» Андрей Богатюк. – Поэтому подарки придутся кстати. Они откроют для вас много нового. Эта интересная игра познакомит вас с профессией нефтяника, а книжка-раскраска поможет больше узнать о нашем удивительном крае и о том, какие важные вопросы надо решать для защиты северной природы».

После торжественной части праздника, уже за партами, первоклассники с любопытством изучали яркие игры и увлеченно путешествовали по страницам раскраски вместе с ее главными героями – медведем Тиманом Печорычем и Нефтяной Капелькой.

«Вот это сюрприз! – не скрывала радости первоклассница Катя Богданова, с любопытством рассматривая красочную коробку. – Уже не терпится поиграть!»

«Дети довольны! – добавили мама девочки Ольга. – Очень полезные подарки. Игры помогают ребятишкам подружиться. А благодаря раскраске они почувствуют себя художниками, которые делают наш край наряднее и красивее».

Фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»