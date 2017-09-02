КомиОнлайн

Новости

Суббота, 02 сентября 2017, 16:05
  • 135
  • 0
  • 2

16:05
Первоклассникам Усинска и Усть-Цильмы вручили подарки от нефтяников

Накануне 1 сентября около 900 комплектов подарков развезли в городские и сельские школы.

В День знаний все первоклассники городского округа Усинска и Усть-Цилемского района получили в подарок от «ЛУКОЙЛ-Коми» настольные развивающие игры «Нефтяная вертикаль», книжки-раскраски, специально выпущенные к Году экологии, и карандаши. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С инициативой преподнести приятный сюрприз детям выступил генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Коми», депутат Государственного совета Коми Александр Лейфрид.

школ2.jpg

Накануне 1 сентября около 900 комплектов подарков развезли во все городские и сельские школы муниципальных образований. В День знаний представители «ЛУКОЙЛ-Коми» приняли участие в школьных линейках, на которых поздравили учителей и их воспитанников от имени А.Лейфрида.

«Ребята, сегодня вы отправляетесь в поход за знаниями, – обратился к первоклассникам усинской школы №1 депутат совета Усинска, начальник планово-экономического управления «ЛУКОЙЛ-Коми» Андрей Богатюк. – Поэтому подарки придутся кстати. Они откроют для вас много нового. Эта интересная игра познакомит вас с профессией нефтяника, а книжка-раскраска поможет больше узнать о нашем удивительном крае и о том, какие важные вопросы надо решать для защиты северной природы».

После торжественной части праздника, уже за партами, первоклассники с любопытством изучали яркие игры и увлеченно путешествовали по страницам раскраски вместе с ее главными героями – медведем Тиманом Печорычем и Нефтяной Капелькой.

«Вот это сюрприз! – не скрывала радости первоклассница Катя Богданова, с любопытством рассматривая красочную коробку. – Уже не терпится поиграть!»

«Дети довольны! – добавили мама девочки Ольга. – Очень полезные подарки. Игры помогают ребятишкам подружиться. А благодаря раскраске они почувствуют себя художниками, которые делают наш край наряднее и красивее».

Фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиУсинскУсть-Цилемский район
Общество
Социум
ЛУКОЙЛ-Коми
ДетиШколанефтяникиподарки
Материалы по теме
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Администратор гостиницы
ФГАУ ДПО Коми РЦ ПАП (Сыктывкар)
от 10000 RUR

от 35000 RUR

Преподаватель английского языка
Онлайн Академия Английского языка (Сыктывкар)
от 19000 до 23000 RUR

Искать вакансии
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Сентябрь 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика