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Суббота, 02 сентября 2017, 21:29
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В Усинске открыли Аллею семьи

На ней разместили скульптуры, посвященные семейным ценностям и редкие кустарники.

Второй этап реконструкции улицы Молодежной завершился церемонией открытия Аллеи семьи, собравшей теперь уже на самой живописной улице города сотни усинцев. Совместный проект администрации муниципалитета и нефтяников реализован в рамках соглашения о сотрудничестве между «ЛУКОЙЛом» и правительством Коми.

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Как сообщает пресс-служба компании, в течение летних месяцев на улице Молодежной обустроили часть пешеходной зоны, берущей начало от перекрестка с улицей 60 лет Октября. Она и получила название Аллеи семьи. Здесь разместились сразу несколько скульптурных групп, посвященных семейным ценностям, а также растения, среди которых немало редких. Это спиреи различных сортов, черемуха Колората, зимостойкая калина и другие. Наряду с богатой растительностью аллею украсили элементы ландшафтного дизайна.

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«Эта аллея должна стать символом семейного благополучия. Особая благодарность «ЛУКОЙЛ-Коми», без участия предприятия сегодняшнее событие было бы невозможным, – отметил в своем выступлении руководитель администрации Усинска Станислав Хахалкин.

«Город Усинск – единая семья, он зарождался вместе с первой добытой здесь нефтью, – поздравил горожан генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Коми», депутат Государственного Совета республики Александр Лейфрид. - Особенно отрадно, что концепция обновления улицы принадлежит усинской молодежи. Несомненно, Аллея семьи станет прекрасной достопримечательностью, которая понравится горожанам разных возрастов».

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Благодарность от имени депутатского корпуса Усинска в адрес А.Лейфрида озвучил и глава городского округа – председатель совета Николай Такаев.

Право открыть аллею предоставили епископу Воркутинскому и Усинскому Иоанну.

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Во время открытия аллеи молодожены Николай и Вероника Беляцкие произнесли супружеские клятвы верности у композиции «Единение сердец». Новорожденные Дарья и Тимофей Косныревы получили свои свидетельства о рождении у одной из детских площадок аллеи. Супругам Мударису и Лутции Шарафетдиновым выпала честь открыть арт-объект с бабушкой, устроившейся на скамейке в окружении внуков.

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«В Усинске мы живем с 1978 года, – рассказала Л.Шарафетдинова. – Прилетели сюда как раз в начале с сентября, сразу с детьми: четырехлетней Лилией и девятимесячным Маратом. Я помню, что было на этом месте раньше – болото. Помню, как горожане, и мы в их числе, облагораживали эту аллею, сажали здесь деревья. Но такой прекрасной она стала только сейчас. Огромное спасибо за такую реконструкцию, обязательно буду гулять здесь с внуками – их у нас четверо!»

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В завершении прогулки по Аллее семьи почетные гости посадили молодые деревца рябины – как еще один символ молодости города, в котором за годы существования были созданы более 20 тысяч семей.

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Фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»

«КомиОнлайн»
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семьяаллеяскульптурыдетская площадкаблагоустройство
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