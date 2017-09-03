В Усинске на детской площадке установили пиратские шхуны

Новая комплексная детская площадка стала еще одним подарком от «ЛУКОЙЛ-Коми» и городской администрации маленьким жителям Усинска на День города и День нефтяника.

Яркий объект построили возле дома №20 по улице Парковой. Совместный проект в Год добрых дел реализовали в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Коми и «ЛУКОЙЛом», сообщает пресс-служба компании.

Качели, горки, лабиринты, лесенки, канаты – развлечение на новой площадке есть для детей разного возраста. Настоящей изюминкой является то, что некоторые аттракционы оформлены в виде пиратских шхун. Сооружения оборудованы по всем нормам безопасности для детей, тщательно рассчитана высота и кривизна подъемов и спусков. Игровая зона покрыта специальным мягким прорезиненным покрытием.

На открытии площадки царил детский смех. Аниматоры во главе с пиратом Карибского моря, капитаном Джеком Воробьем развлекали детей конкурсами и танцами, малыши фотографировались с ростовыми куклами.

«Спасибо нефтяникам за то, что в очередной раз подарили счастье и радость нашим детям, что помогают делать Усинск красивым и уютным», – подчеркнул руководитель администрации Усинска Станислав Хахалкин.

«Детвора любит резвиться, играть, заниматься спортом, заводить новых друзей. Для этого и предназначена площадка, которую мы построили для вас, дорогие ребята. Уверен, здесь каждый из вас найдет себе интересное занятие», – обратился к маленьким усинцам генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Коми» А.Лейфрид.

И вот в небо взметнулись десятки воздушных шаров – площадка торжественно открыта. Новые аттракционы собрали вокруг себя множество юных усинцев: пятилетняя Ирина Вихарева живет в соседнем дворе, но гулять собирается именно здесь. «Какая красивая площадка! В моем дворе такой пока нет, – рассказала девочка. – Здесь очень весело! Больше всего мне нравятся горки».

С увлечением осваивал новые аттракционы и Тимофей Зверев, который пришел сюда с мамой. «Это настоящий подарок для малышей. Радостно видеть счастливые глаза ребятишек, – поделилась впечатлениями Ольга Зверева. – Раньше эта территория была ничем не примечательна, а теперь здесь вырос целый городок».

В завершение праздника маленькие усинцы получили от нефтяников памятные сувениры.

Фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»