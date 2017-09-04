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Понедельник, 04 сентября 2017, 10:22
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10:22
В России выросло число долгожителей

За год людей, родившихся более века назад, стало почти тысячу больше.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата, с января 2016-го по январь 2017 года количество долгожителей (100 лет и больше) в стране увеличилось на 923 человека и достигло 15 тысяч 704 человек (с 2014 по 2015 год рост был на 600 человек). Большинство долгожителей — женщины.

Доктор исторических наук, профессор факультета глобальных процессов МГУ Андрей Коротаев рассказал изданию, что устойчивый рост продолжительности жизни в России наблюдается с 2005 года. «Это связано прежде всего с развитием медицины. Очевидно, что технологии в последние годы шагнули далеко вперед. Достигнуты серьезные успехи по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Создаются все более эффективные медицинские препараты, направленные на борьбу с онкологическими заболеваниями, что для людей старшего возраста особенно важно», - пояснил он.

По оценке Комистата, на 1 января 2016 года в Коми было пятеро мужчин и 20 женщин старше 100 лет. В возрасте 95-99 лет в регионе насчитывалось 169 жителей, из которых 153 – женщины.

Ранее сообщалось о новом исследовании биологов из Университета Макгилла, которые уверяют, что предела человеческой жизни нет.

Фото Елены Кабаковой

«КомиОнлайн»
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